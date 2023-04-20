محمد بن زايد والسيسي يبحثان سبل التهدئة في السودان

2023/04/20 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، يوم الخميس، سبل تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في السودان.

وتلقى رئيس دولة الإمارات اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تبادلا خلاله أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها البلدان لتهدئة الأوضاع في السودان ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار واستعادة المسار السياسي وذلك في ضوء دعم دولة الإمارات ومصر الشعب السوداني في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في بلده.

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