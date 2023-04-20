2023/04/20 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، من الاطاحة بثلاثة عناصر إرهابية في بغداد وكركوك.

وقال بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق السادسة والثامنة والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبمشاركة القوات الأمنية تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة في محافظتي بغداد وكركوك".

واضاف البيان، ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على(3) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في ناحيتي المشاهدة واللطيفية وقرية مراطة الكبيرة في كركوك"، مبيناً انه "قد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

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