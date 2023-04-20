"نجحنا باستقطاب 100 ألف شخص"..  التجارة: نعمل مع البنك المركزي والمصارف على دعم المشاريع الصغيرة

2023/04/20 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استقطاب 100 الف مواطن للعمل بالقطاع الخاص ضمن المشاريع الصغيرة، فيما أشارت إلى أنها تدرس استحداث قسم لدعم مشاريع الحرف اليدوية.

وقال مدير عام دائرة تطوير القطاع العام في الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية إن "دائرة تطوير القطاع الخاص من الدوائر المهمة في وزارة التجارة التي استحدثت بعد عام 2003 "، مبيناً أن "الدائرة تضم خمسة أقسام، إضافة الى استحداث نقطة اتصال بالتجارة الدولية المعنية بالترويج لمشاريع العراق وعرضها من خلال الموقع الخاص على المستوى الدولي".

وأشار إلى، أنه "تم استحداث منصة العراق للمواد الغذائية، وهي معنية بنشر أسعار المواد الغذائية والإنشائية لتكون معرفة لجميع دول العالم"، منوهاً أن"العراق تأخر كثيراً في هذا الموضوع".

وأضاف، أن "الدائرة تعمل على مشاركة القطاع الخاص في المعارض والمؤتمرات والورش الدولية، والتنسيق مع المنظمات الدولية لغرض دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة".

ولفت إلى، أن "هنالك أكثر من 35 نقابة واتحاد، ووصلنا إلى سواق التكتك والتاكسي ومصلحي الكهرباء والمجاري لدعمهم ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأكد: "أستقطبنا ما يقارب 100 ألف مواطن يعمل في القطاع الخاص بالمشاريع الصغيرة، ونتطلع الى الاستفادة من المشاريع التي تقدمها الدولة"، مبيناً أن "هناك 500 مليار دينار عراقي قدمت لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في موازنة 2023"

وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع البنك المركزي والمصارف الأهلية والحكومية لغرض دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، كما ندرس استحداث قسم لدعم مشاريع الحرف اليدوية، وهي علامة حضارية مهمة، نسعى لتقديم الدعم المادي لها لإيجاد الأراضي، فضلاً عن التعاون مع الحكومات المحلية لإقامة معارض لهذا النوع من الصناعات اليدوية".

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