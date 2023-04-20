الإطاحة بـ 3 عناصر إرهابية في بغداد وكركوك



الإطاحة بـ 3 عناصر إرهابية في بغداد وكركوك
2023/04/20 | 17:09 - المصدر: المورد نيوز
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