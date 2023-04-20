2023/04/20 | 17:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطاحة بـ 3 عناصر إرهابية في محافظتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/20 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بـ 3 عناصر إرهابية في محافظتين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بـ 3 عناصر إرهابية في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).