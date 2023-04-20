الاطاحة بـ 3 عناصر إرهابية في محافظتين



الاطاحة بـ 3 عناصر إرهابية في محافظتين
2023/04/20 | 17:10 - المصدر: وكالة النبأ
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