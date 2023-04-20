2023/04/20 | 17:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dcOJmGJo1wU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرشحة للانتخابات تحتال على والد الطفلة "ريتاج" وتوهمه بعلاج ابنته خارج العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرشحة للانتخابات تحتال على والد الطفلة "ريتاج" وتوهمه بعلاج ابنته خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).