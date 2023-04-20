قائد شرطة ذي قار يعلن اعتقال مثيري الخلافات العشائرية بالمحافظة

2023/04/20 | 17:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد شرطة ذي قار، مكي الخيگاني، اليوم الخميس، عن اعتقال مثيري الخلافات العشائرية بالمحافظة.

وقال بيان لشرطة ذي قار، انه “بعد وصول قوة أمنية من بغداد للمساهمة بفرض القانون في قضاء النصر، وتمكنت الشرطة بالتعاون معها من اعتقال مثيري الخلافات العشائرية بالمحافظة”.

وفي وقت سابق، ذكر الخيگاني أن “القوات الامنية سيطرت بشكل كلي على الوضع العام في قضاء النصر، بما يشمل العقد الرئيسية داخل القضاء كافة، من جسور ومداخل عامة، وتم فتح جميع المقاهي واستعادة الحياة الرمضانية الاعتيادية”.

وأضاف أن “الأجهزة الأمنية منتشرة في قضاء النصر والاقضية المجاورة وتم السيطرة على الوضع الأمني وإعادة الحياة إلى طبيعتها، ونحن متواجدون حاليا في قضاء النصر والوضع مستقر حاليا”.

واشار الى انه: لن نسمح بزعزعة استقرار المدينة، والوضع في الوقت الحالي آمن بشكل عام، وبالنسبة الخارجين عن القانون، لم تصدر بعد أي مذكرة القاء القبض بحق الأشخاص الذين تسببوا في المشكلة العشائرية وفي حال صدور مذكرات قضائية سيتم تنفيذها واعتقال المطلوبين”.

وتفجر الوضع في قضاء النصر، بعد بمقتل شيخ عشيرة العتاب وإصابة نجله بجروح بهجوم مسلح استهدف منزلهما، حيث أشارت التحقيقات الأولية بحسب مصدر أمني، إلى أن الجريمة ارتكبها أفراد ينتمون لعشيرة آل حاتم بسبب خلاف على عجلة.

وعقب الحادث، تفجر نزاع طاحن بين أبناء العشيرتين.

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