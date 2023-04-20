2023/04/20 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، على أهمية اليقظة والانتباه وعدم التهاون بأداء الواجبات، لتأمين أيام عيد الفطر.وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتأمين أيام العيد..



الشمري يشدد على أهمية اليقظة والانتباه المركز الخبري الوطني.

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