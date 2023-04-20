2023/04/20 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، الإطاحة بـ 3 عناصر إرهابية في محافظتي بغداد وكركوك.وقالت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه” وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 عناصر إرهابية في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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