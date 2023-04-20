وزير الداخلية يشدد على أهمية اليقظة والانتباه وعدم التهاون بأداء الواجبات

2023/04/20 | 17:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، على أهمية اليقظة والانتباه وعدم التهاون بأداء الواجبات والمهام.وذكر بيان لمكتبه ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الشمري أجرى جولة تفقدية شملت مركز شرطة الجعيفر، وقيادة شرطة الرصافة ببغداد، حيث عقد اجتماعاً مع عدد من القادة والضباط”.وأكد الشمري، وفق البيان “على جملة من التوجيهات والتوصيات التي من […]

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