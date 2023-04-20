القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في الموصل

2023/04/20 | 17:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على المتهم الهارب، رئيس الوقف السني الاسبق سعد كمبش في الموصل.

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