2023/04/20 | 17:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أدى حادث تدافع في أثناء احتشاد المئات في اليمن عند...

ظهرت المقالة تبرعات مالية بمبالغ بسيطة تودي بحياة 78 شخصا في اليمن أولاً على المسلة.

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