الشمري يعلن اعتقال سعد كمبش في الموصل

2023/04/20 | 18:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل.

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