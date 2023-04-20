بأكثر من 10 مليارات دولار.. العراق ثاني أكبر المستوردين من أيران

2023/04/20 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

صرح المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في هيئة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية، سيد روح الله لطيفي، ضمن اشارته الى تجارة البلاد غير النفطية البالغة 113 مليار دولار: "صادراتنا غير النفطية في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس الماضي) تجاوزت 53.166 مليار دولار ونمت بمقدار 10 في المئة ، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البلاد".

وقال سيد روح الله لطيفي : في العام (الايراني) الماضي ، بلغت التجارة غير النفطية للبلاد 159 مليونا و 236 ألف طن من حيث الوزن و 112 مليارًا 821 مليون دولار من حيث القيمة ، محققة زيادة بنسبة 11.2٪ ؛ وهذا الحجم من التجارة غير النفطية قل نظيره في تاريخ البلاد وزاد بمقدار 11 مليارا و 380 مليون دولار مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأضاف: من حجم التجارة غير النفطية المذكورة، كانت حصة صادرات البلاد 122 مليونا و 56 ألف طن بقيمة 53 مليارا و 166 مليون دولار والتي سجلت نموا بنسبة 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، وسجلت رقما قياسيا تاريخيا من حيث القيمة وهي الأعلى ، فحتى الآن سجلت أعلى قيمة للصادرات وهي 50 مليارا و 561 مليون دولار في عام 2014.

وقال المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في هيئة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية فيما يتعلق بالدول الخمس الاولى التي تشكل طليعة المستوردين من ايران في عام 2022 هي: الصين بشراء 14 مليار 584 مليون دولار (بدون تغيير) ، والعراق بـ 10 مليارات و 238 مليون دولار ( 15٪ نمو) ، تركيا بسبعة مليارات و 459 مليون دولار (نمو 23٪) ، الإمارات العربية المتحدة بخمسة مليارات و 767 مليون دولار (نمو 28٪) والهند بملياري و 146 مليون دولار (نمو 18٪) ، كانت الوجهات الخمس الأولى لتصدير البضائع الإيرانية في العام الماضي.

وتابع: في العام الماضي، دخلت البلاد أكثر من 37.180.000 طن من البضائع بقيمة 59.655.000.000 دولار ، والتي نمت بنسبة 13٪ من حيث القيمة مقارنة بالعام قبل الماضي على الرغم من انخفاض الوزن بنسبة 10٪.

وعن الدول الخمس الأولى التي تبيع بضائع لإيران ، قال لطيفي: الإمارات بمبيعات بلغت 18 مليارا و 395 مليون دولار (نمو 11٪) ، الصين 15 مليارا و744 مليون دولار (نمو 24٪) ، تركيا 6 مليارات و99 مليون دولار ( 15٪ نمو) ، الهند بملياري و 19 مليون دولار (نمو 80٪) وألمانيا بملياري و 19 مليون دولار (نمو بنسبة 5٪) على التوالي كانت أول خمس دول زودت بلادنا بالسلع في العام الماضي .

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