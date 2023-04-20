وفاة سعد كمبش بعد اعتقاله - عاجل

2023/04/20 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر امني اليوم الخميس، وفاة رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش، بعد دقائق على اعلان اعتقاله من قبل وزارة الداخلية في الموصل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الحالة الصحية لكمبش كانت متدهورة، وتوفي فور اعتقاله"، مبينًا انه "توفي بأزمة قلبية بعد دقائق من اعتقاله في ايمن الموصل بمنطقة الغزلاني".

واعلنت وزارة الداخلية اعتقال قوة خاصة من الداخلية لسعد كمبش في الموصل، وذلك بعد يومين من هربه من مركز احتجازه من مركز شرطة كرادة مريم في المنطقة الخضراء.

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