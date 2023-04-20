للمرة الثانية خلال نيسان.. تمديد خطة فرض القانون في ديالى لشهر كامل

2023/04/20 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أحمد الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد خطة فرض القانون في ديالى لشهر كامل.

وقال الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان :"خطة فرض القانون في ديالى جرى تمديدها شهرا كاملا بسبب عدم اكمال كل الأهداف الموضوعة لها" معربا عن "أمله في تحقيقها في نهاية المطاف وفرض سلطة وهيبة الدولة واعتقال جميع المطلوبين للقضاء".

وأضاف، ان "من ايجابيات الخطة خلال الأسابيع الماضية هو اختلاف الوضع الأمني من حيث الحد من عمليات التهريب وتعقب المطلوبين بعدما كانوا يتجولون بحرية في مراكز المدن دون اي مضايفات من قبل الاجهزة الامنية المختصة التي للاسف اثبتت فشلها في هذا الاتجاه" لافتا الى "وجود ارتياح شعبي نظرا للوضع الامني الراهن".

وأشار الى، ان "أغلب المطلوبين هربوا سواء الى داخل او خارج ديالى، ونأمل ان تكون هناك متابعة حثيثة لاعتقالهم من أجل إعادة هيبة وسلطة القانون".

يشار الى ان التمديد الجديد هو الثاني خلال هذا الشهر بعد ان جرى تمديد الخطة العسكرية التي أمر بتنفيذها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في ديالى، بعد سلسلة عمليات تنوعت بين إرهابية وجنائية وعشائرية، أدت إلى مقتل واغتيال العشرات خلال الشهرين الماضيين.

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