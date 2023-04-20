وزير الداخلية يعلن اعتقال الهارب سعد كمبش في الموصل - عاجل

2023/04/20 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الخميس، أن قوة خاصة من الداخلية ألقت القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال البلاد.

وكان رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش المدان بقضايا فساد، قد هرب قبل يومين من مكان احتجازه داخل مركز شرطة الصالحية في المنطقة الخضراء في "ظروف غامضة".

وعلى خلفية الحادثة وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الأربعاء، بإيداع مسؤولين أمنيين بالتوقيف.

فيما أقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري بسبب هروب (كمبش)، ووجه بمحاسبة جميع المقصرين ومعاقبتهم قانونياً وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية".

كما وجه السوداني في اجتماع أمني بمقر العمليات المشتركة "بغلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين".

وأمر القائد العام أيضاً "بإلغاء أية خصوصية في التعامل مع كبار الفاسدين مثلما كان معتاداً وقال ان :"الجريمة واحدة لا يمكن أن تُجزّأ أو تُصنّف بحسب المنصب والنفوذ" عاداً "الخرق الأمني الكبير داخل المنطقة الخضراء (هروب كمبش) نتيجة خلل وتهاون في أداء الواجب أو تواطؤ وجميعها لن نسمح بها".

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