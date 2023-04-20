البرهان يوضح موقفه من إجراء مفاوضات مع

2023/04/20 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان احتمالات إجراء مفاوضات مستقبلية مع خصمه قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".

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