صحة الانبار تفند رواية ازدياد الجلطات الدماغية بسبب تلقي لقاح كورونا

2023/04/20 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فند مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة محافظة الانبار محمد صباح الدليمي ،الخميس، رواية ازدياد الجلطات الدماغية في بعض المناطق وربطها بآثار سلبية ناجمة من اخذ جرعة كورونا واصفا هذه الرواية بالعارية عن الصحة .

وقال الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” ما روجته بعض من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول ازدياد حالات الاصابة بالجلطات الدماغية في قضاءي الفلوجة والرمادي للذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا عارية عن الصحة حيث ان لقاح المستخدم لا توجد فيه أي مضار صحية وخاضع للرقابة الدولية ولا يمكن الربط بموضوع ازدياد حالات الاصابة بالجلطات الدماغية ولم يؤشر ذالك في كافة الدول التي تلقى مواطنيها هذا اللقاح “.

واضاف ان” ازدياد حالات الاصابة بالجلطات الدماغية ناجمة عن حالات الجفاف وقلة شرب المياه خاصة في فصل الصيف والعوامل الوراثية والضغط النفسي ومرضى الضغط والسكري والحالة المعيشية والتغذوية ، مبينا ان” الاجابة عن اسباب زيادة الجلطات الدماغية وربطها بانها ناجمة عن لقاح كورونا بحاجة الى دراسة علمية مستفيضة ولم يتم مناقشة مثل هكذا حالات حدثت في دول العالم ما يجعلنا على يقين تام بان هذه الرواية عارية عن الصحة ولم تسجل أي مضاعفات صحية للذين تلقوا لقاح كورونا لحد هذه الساعة “.

يشار الى ان وسائل اعلام ومواقع التوصل الاجتماعي ركزت خلال الفترة الحالية على ظاهرة ازدياد حالات الاصابة بالجلطات الدماغية في قضاءي الفلوجة والرمادي بمحافظة الانبار مؤكدين ان المصابين ممن تلقوا جرعة لقاح كورونا “.

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