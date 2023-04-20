2023/04/20 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على صهيل العود أغني د.ميديا شيخة سطورٌ في منامٍضبابُ وقتٍ حالمٍبقايا نرجسيينَ تحتطبُ على الشفاه نارجاً..أيُّ قبلةٍ للحياةِ أنتَ؟صحفُ المساء تستلقي على ركبتيها أمَامك…تقولُ بحبٍّ،سأصلي مع الليلِوأبتهلّ ألفَ عامٍ وعامٍ لأحتلَّ عينيك…سأدعُ الحلمَ يزفُ أجنحةً من محار إمرأة غامضة ..لن ترقصَ رقصة البجعِ هذه المرة أيضاًفهديل المساء مشيمة شمسٍ لن تعود ..أيّاا حارسَ النهارِ البعيدِ […]

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