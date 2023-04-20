2023/04/20 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة وفاء للراحل الاديب والناقد شكيب كاظم بغداد – حمدي العطار كان أديبا وعاشقا للغة والتاريخ والنقد الأدبي, كان يحبني كثيرا وينصحني برفق وأدب ، اقرأ له وارتاح إلى أسلوبه وقد كتبت عن كتبه وعنه وعندما يلتقي بي يقول لي بأسلوبه الجميل: لقد ابكيتني! وقد كتب عن كتبي! قضيت معه وقتا طيبا طويلا أكثر من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة وفاء للراحل الاديب والناقد شكيب كاظم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة وفاء للراحل الاديب والناقد شكيب كاظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).