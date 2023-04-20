مصور:وفاة رئيس الوقف السني الاسبق المدان كمبش اثناء القاء القبض عليه

2023/04/20 | 18:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى رئيس ديوان الوقف السني الاسبق

المدان سعد كمبش بعد القاء القبض عليه

في مدينة الموصل.





وقال بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية

ان " قوة خاصة من الوزارة بإشراف وزير

الداخلية عبد الامير الشمري، القت

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