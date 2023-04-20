لأول مرة.. تأمين مبالغ تسويق الحنطة والتجارة تحدد إجمالي مبالغ استحقاقات الفلاحين

2023/04/20 | 18:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استيراد مليون ونصف المليون طن حنطة من المناشئ الأسترالية والكندية الأميركية.

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