2023/04/20 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعادل فريق نادي الكهرباء أمام ضيفه فريق نادي نفط البصرة ضمن منافسات الجولة 24 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.انتهى الشوط الاول بتقدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء ونفط البصرة يتعادلان بالدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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