2023/04/20 | 18:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | وفاة رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش بعد اعتقاله | اخبار السادسة 2023/4/20) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | وفاة رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش بعد اعتقاله | اخبار السادسة 2023/4/20) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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