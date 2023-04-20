2023/04/20 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..لحظة هدم دار المجرم الذي اعتدى على الطفلة رهف ..بأمر من محافظ البصرة

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لحظة هدم دار المجرم الذي اعتدى على الطفلة رهف ..



بأمر من محافظ البصرة قناة التغيير الفضائية.

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