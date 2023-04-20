السعودية وتركيا تعلنان العيد غدًا الجمعة.. وعمان السبت

2023/04/20 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت المملكة العربية السعودية وتركيا، مساء اليوم الخميس، رؤية هلال شهر شوال ليكون يوم غدٍ الجمعة اول ايام عيد الفطر.

فيما أعلنت سلطنة عمان قبل قليل أن يوم غدٍ الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم السبت هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال بعد مغيب شمس اليوم الخميس.

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