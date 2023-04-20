وفاة سعد كمبش بعد اعتقاله في الموصل

2023/04/20 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوفاة المتهم الهارب سعد كمبش اثناء اعتقاله في الموصل.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "المتهم سعد كمبش توفي إثر جلطة دماغية اثناء اعتقاله من قبل قوة خاصة في وزارة الداخلية".وأضاف، ان "الوفاة جاءت اثناء محاولة هروب المتهم من القوة المطوقة لمكان الحادث"، مشيرا الى ان " كمبش يعاني من امراض مزمنة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على المتهم الهارب، رئيس الوقف السني الاسبق سعد كمبش في مدينة الموصل.

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