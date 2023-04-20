مكتب السيستاني يعلن يوم السبت أول أيام عيد الفطر

2023/04/20 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني ، ان يوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وقال المكتب في بيان “ان يوم السبت أول أيام عيد الفطر”.

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