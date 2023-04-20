الداخلية والصحة تعلنان تشكيل لجنة من ثلاثة أطباء اختصاص لتشريح جثة كمبش ومعرفة أسباب الوفاة

2023/04/20 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارتي الداخلية والصحة في بيان مشترك ا، الخميس، تشكيل لجنة من ثلاثة أطباء اختصاص لتشريح جثة كمبش ومعرفة أسباب الوفاة.

وقال الوزارتين في بيان مشترك “في لحظة هروب المحكوم سعد كمبش تم تشكيل فريق عمل مختص ميداني من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة المحكوم، وبجهد فني وبإشراف وزير الداخلية ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد أن انتقل هذا المحكوم في عدد من المناطق أستقر، اليوم الخميس، في إحدى احياء مدينة الموصل”.

واضاف البيان “حيث تمكنت القوة من تطويق مكان تواجده واثناء عملية إلقاء القبض حاول الهرب، اذ باشرت القوة بمطاردته واصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية، خلال ذلك نقل المحكوم الى مستشفى الموصل العام ووصل متوفيا ًوتم تأكيد الوفاة سريريا “.

وتابع “تم احالة الجثة الى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة اطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة اسباب الوفاة، علماً انه لاتوجد اثار شدة خارجية على جسد المتوفي الذي كان يعاني من الأساس بعض الأمراض المزمنة”.

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