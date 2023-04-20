الداخلية والصحة توضحان ملابسات اعتقال ووفاة كمبش

2023/04/20 | 19:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أوضحت وزارتي الداخلية والصحة، اليوم الخميس، ملابسات اعتقال ووفاة رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش.

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