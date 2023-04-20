2023/04/20 | 19:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أفاد مصدر أمني، بوفاة رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش...

ظهرت المقالة وفاة المدان سعد كمبش في إحدى مستشفيات الموصل بعد اعتقاله أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة المدان سعد كمبش في إحدى مستشفيات الموصل بعد اعتقاله) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة المدان سعد كمبش في إحدى مستشفيات الموصل بعد اعتقاله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).