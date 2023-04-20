احداث نيسان.. انباء عن تدهور الوضع الصحي لـ سعد كمبش بعد اعتقاله

2023/04/20 | 19:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الخميس 20 نيسان 2023 انباء عن تدهور الوضع الصحي لـ سعد...

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انباء عن تدهور الوضع الصحي لـ سعد كمبش بعد اعتقاله أولاً على المسلة.

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