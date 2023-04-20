العراق: اعتقال

2023/04/20 | 19:49 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي انتقد الخرق الأمني الكبير داخل المنطقة الخضراء (أسوشييتد برس)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش، الذي تمكن من الهرب من مركز للاحتجاز قرب المنطقة الخضراء، وسط بغداد، فيما قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري على خلفية الهروب، وإعادة تقييم الأداء الأمني.

وفجر أمس، الأربعاء، تمكن كمبش المحكوم بالحبس الشديد لأربع سنوات لتورطه بملفات فساد، من الهرب من الاحتجاز بمساعدة عدة أشخاص، فيما لم تعلن الحكومة عن تفاصيل عملية الهرب ووجهة الهارب، واستنفرت القوات الأمنية لإلقاء القبض عليه.

وقال بيان لوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إن قوة خاصة من وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهم الهارب في مدينة الموصل، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وكان السوداني قد ترأس، بعد ظهر اليوم الخميس، اجتماعاً أمنيا لمتابعة مجمل التطورات الأمنية في البلاد، وبحث قضية هروب كمبش، بحضور وزير الداخلية وكبار القادة الأمنيين.

ووجه السوداني بمحاسبة "جميع المقصرين ومعاقبتهم قانونيا"، وفقا لبيان أصدره مكتبه.

وأضاف البيان أن "السوداني وجه بإغلاق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً بالمطلوبين الآخرين، وإلغاء أي خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتادا"، مشدداً على أن "الجريمة واحدة، لا يمكن أن تجزأ أو تصنف بحسب المنصب والنفوذ".

وقرر السوداني "إعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية"، منتقدا حدوث هذا "الخرق الأمني الكبير داخل المنطقة الخضراء، نتيجة خلل وتهاون في أداء الواجب أو تواطؤ".

وفي سياق الاجتماع، وجه السوداني أيضا بـ"مراجعة الخطط الموضوعة في عطلة عيد الفطر، وأن تكون الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد".

القائد العام للقوات المسلحة @mohamedshia يوجّه بغلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين...



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— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 20, 2023

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