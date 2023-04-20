الداخلية والصحة: كمبش وصل متوفياً للمستشفى بعد اصابته بالاعياء اثناء المطاردة

2023/04/20 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بيان مشترك لوزارتي الداخلية

والصحة، مساء اليوم الخميس، وفاة

المتهم سعد كمبش، مشيراً إلى أنه أصيب

بالإعياء أثناء مطاردته ووصل المستشفى

متوفياً.

وقال البيان المشترك إنه "في لحظة هروب

المحكوم سعد كم

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