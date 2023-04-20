2023/04/20 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد عدد من المراصد في المملكة العربية

السعودية بثبوت رؤية هلال شوال مع مغيب

شمس اليوم الخميس، ليكون غدا الجمعة أول

أيام عيد الفطر المبارك.

واحتشد العشرات من المترائين والمهتمين

بعلم الفلك والسكان في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).