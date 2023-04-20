2023/04/20 | 19:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دار الإفتاء العراقية وأوقاف كردستان: غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/20 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دار الإفتاء العراقية وأوقاف كردستان: غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دار الإفتاء العراقية وأوقاف كردستان: غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).