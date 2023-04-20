كردستان يتطلع لدخول ربع مليون سائح خلال العيد

2023/04/20 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المتحدث باسم سياحة كردستان إبراهيم عبد المجيد، اليوم الخميس، عن اعداد خطة لتسهيل دخول السائحين القادمين إلى الإقليم، متوقعا دخول ربع مليون سائح خلال فترة العيد.

وقال عبد المجيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "سياحة الإقليم وبالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظة أعدت خطة متكاملة لتسهيل دخول السياح إلى مدن الإقليم المختلفة".

وأضاف أنه "نتوقع دخول أكثر من ربع مليون سائح في جميع مدن الإقليم، ولدينا أجهزة رقابية لمنع استغلال السياح سواء في الفنادق أو المطاعم أو الأماكن السياحية".

وتأتي هذه الاستعدادات بعد اضرار بالغة طالت المواقع السياحية في مدن اقليم كردستان ولاسيما دهوك، عقب امطار وسيول عنيفة ضربت العديد من المصايف والمواقع السياحية.

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