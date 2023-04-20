2023/04/20 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارتا الداخلية والصحة، اليوم الخميس، في بيان مشترك، ملابسات وتفاصيل وفاة رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش اثناء اعتقاله.

وجاء في البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، ان "في لحظة هروب المحكوم سعد كمبش تم تشكيل فريق عمل مختص ميداني من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة المحكوم، وبجهد فني وبإشراف وزير الداخلية ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد أن انتقل هذا المحكوم في عدد من المناطق أستقر، اليوم الخميس، في إحدى احياء مدينة الموصل".

واضاف انه "تمكنت القوة من تطويق مكان تواجده واثناء عملية إلقاء القبض حاول الهرب، اذ باشرت القوة بمطاردته واصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية".

واشار البيان الى انه "خلال ذلك نقل المحكوم الى مستشفى الموصل العام ووصل متوفيا ًوتم تأكيد الوفاة سريريا، وتمت احالة الجثة الى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة اطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة اسباب الوفاة، علماً انه لاتوجد اثار شدة خارجية على جسد المتوفي الذي كان يعاني من الأساس بعض الأمراض المزمنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية والصحة تصدران بياناً مشتركا يخص وفاة سعد كمبش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية والصحة تصدران بياناً مشتركا يخص وفاة سعد كمبش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).