2023/04/20 | 19:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: onZFVTd5lhw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "الأربعاء الأحمر" ينبض بالجمال في معبد لالش.. قبلة الإيزيديين في رأس سنتهم الميلادية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "الأربعاء الأحمر" ينبض بالجمال في معبد لالش.. قبلة الإيزيديين في رأس سنتهم الميلادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).