المالية النيابية: رواتب موظفي الدولة لن تتوقف بتأخر اقرار الموازنة

2023/04/20 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استبعد عضو اللجنة المالية النائب مصطفى سند ، توقف او تاثر رواتب موظفي الدولة بتأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية .

وقال سند في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” رواتب موظفي الدولة لن تتاخر ولن تتوقف بتأخر اقرار الموازنة الاتحادية للعام 2023 “.

ووافق مجلس الوزراء العراقي،في الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2023، بعجز مقداره 48.5 مليار دولار، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه.

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