تحذير نيابي من مغبة تأخير إقرار موازنة 2023

2023/04/20 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الخميس، من مغبة تأخير إقرار موازنة العام الجاري، في ظل وجود ازمة اقتصادية تتعلق بعدم قدرتها على تسديد رواتب موظفيها والالتزام بتعهداتها المالية.

وقال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إقرار موازنة 2023 عائد الى الحكومة كونها تأخرت في ارسال المسودة النهائية الى مجلس النواب، الامر عقد تمريرها خلال الجلسات الماضية.

وأضاف، ان “تأخر تمرير مشروع الموازنة يعيق صلاحيات الحكومة في إمكانية الصرف وتغطية نفقات الجانب الاستثماري الذي يعد أكثر أهمية خلال الفترة الحالية”.

وأشار كوجر إلى، انه “مع إقرار الموازنة سيكون هناك سيولة كبيرة ستذهب الى القطاع الخاص والى الشركات والى السوق العراقية، الأمر الذي سيساعد بخلق فرص عمل ودوران وحركة تجارية كبيرة”.

ولفت إلى ان “عدم إقرار مشروع قانون الموازنة خلال الفترة القليلة المقبلة سيهدد الجانب الاستثمار في العراق بالتوقف لعدم وجود الأموال التي تغطي النفقات التشغيلية”.

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