السعودية والإمارات وقطر وعُمان.. دول خليجية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

2023/04/20 | 20:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية والإمارات وقطر، الخميس، أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان وغدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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