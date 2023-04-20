2023/04/20 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حث رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، القوة السياسية على فتح صفحة جديدة وحل الخلافات، مع حلول عيد الفطر.وقال بارزاني في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: “بمناسبة حلول عيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مع حلول العيد..



بارزاني يحث القوى السياسية: فلنفتح صفحة جديدة ونطوي الخلافات المركز الخبري الوطني.

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