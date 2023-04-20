نادال يعلن انسحابه من دورة مدريد

2023/04/20 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الإسباني رافائيل نادال ،اليوم الخميس، انسحابه من دورة مدريد للتنس، لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في يناير الماضي خلال بطولة أستراليا المفتوحة.وقال نادال البالغ من العمر […]

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