2023/04/20 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، إنه لا يمكنه أن يرى شريكا في الوقت الحالي في المفاوضات بشأن إنهاء الصراع في بلاده

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرهان "لا يرى شريكا للتفاوض معه" في السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرهان "لا يرى شريكا للتفاوض معه" في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).