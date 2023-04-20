مطالبات نيابية بفتح تحقيق يخص هروب وأسباب وفاة كمبش

2023/04/20 | 20:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخصوص كيفية هروب المدان كمبش.

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