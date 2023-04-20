احباط محاولة تهريب 334 بطاقة فيزا كارد عبر مطار بغداد الدولي

2023/04/20 | 20:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة الكمارك، الخميس، احباط محاولة تهريب ( ٣٣٤ ) بطاقة فيزا كارد عبر مطار بغداد الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان أن "كادر كمرك مطار بغداد الدولي تمكن من احباط محاولة تهريب ( ٣٣٤ ) بطاقة فيزا كارد بحوزة مسافر متوجه الى دبي ".

وأضافت، ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حسب قانون الكمارك رقم ( ٢٣ ) لسنة 1984".

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