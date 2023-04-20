لحظة القاء القبض على كمبش .. الصورة قبل وفاته بدقائق .

2023/04/20 | 20:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية لحظة القاء

القبض على رئيس ديوان الوقف السني

الاسبق المدان سعد كمبش قبل وفاته

بدقائق .





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