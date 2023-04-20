الامم المتحدة تنتقد تسرع العراق في اغلاق مخيم الجدعة للنازحين

2023/04/20 | 20:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بسبب

إغلاق السلطات العراقية بشكل مفاجئ

لمخيم "الجدعة 5" في بلدة القيارة، الذي

يضم أكثر من 300 عائلة، وذلك بزعم صلته

بتنظيم داعش.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بغداد في

بيان

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